Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили, чего ждать 4 декабря

Иллюстративное фото

В Украине из-за атак россиян по энергетическим объектам продолжаются отключение света. В четверг, 4 декабря, ограничения будут действовать во всех регионах без исключений

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Как рассказали энергетики, 4 декабря время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;

Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

При этом украинцы предупреждают, что в течение дня графики могут меняться. Поэтому следует следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - призывают энергетики.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.