Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили, чего ждать 4 декабря
В Украине из-за атак россиян по энергетическим объектам продолжаются отключение света. В четверг, 4 декабря, ограничения будут действовать во всех регионах без исключений
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Как рассказали энергетики, 4 декабря время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;
- Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
При этом украинцы предупреждают, что в течение дня графики могут меняться. Поэтому следует следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - призывают энергетики.
Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.
