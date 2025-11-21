Фото из открытых источников

В пятницу, 21 ноября, в Украине продлились графики ограничений электроэнергии. Журналисты рассказали, можно ли ожидать улучшения ситуации в ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на источники в энергетическом секторе рассказали, что в ближайшие дни в Украине ситуация со светом не улучшится. Причиной называют нехватку генерации и дестабилизацию энергосетей из-за ударов российских оккупантов. В частности, в результате несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.

Напомним, ранее в Укрэнерго говорили, что зимой может произойти так, что графики отключений света будут еще длиннее. Однако заметили, что готовиться всегда нужно к худшему сценарию, однако сейчас специалисты делают все, чтобы минимизировать или отменить ограничения.