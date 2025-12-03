Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
В Україні через атаки росіян по енергетичних об'єктах продовжуються відключення світла. У четвер, 4 грудня, обмеження будуть діяти у всіх регіонах без виключень
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Як розповіли енергетики, 4 грудня час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
При цьому українців попереджають, що протягом дня графіки можуть змінюватися. Тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — закликають енергетики.
Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.
