3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине началась календарная зима, но синоптическая осень продолжается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в среду, 3 декабря, в Украине будет преобладать облачная влажная погода.

Дожди пройдут на севере, центральных областях, на юге Украины.

На западе и востоке будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха будет колебаться в предел +4…+8 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +8…+12 градусов.

В Киеве завтра местами дождь, днем +5…+7 градусов.

Напомним, 2 декабря в Украине прогнозировали облачную влажную погоду с дождями и температурой воздуха в течение дня +3…+7 градусов.