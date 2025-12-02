3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
В Украине началась календарная зима, но синоптическая осень продолжается
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, в среду, 3 декабря, в Украине будет преобладать облачная влажная погода.
Дожди пройдут на севере, центральных областях, на юге Украины.
На западе и востоке будет облачно, но без осадков.
Температура воздуха будет колебаться в предел +4…+8 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +8…+12 градусов.
В Киеве завтра местами дождь, днем +5…+7 градусов.
Напомним, 2 декабря в Украине прогнозировали облачную влажную погоду с дождями и температурой воздуха в течение дня +3…+7 градусов.
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погодыВсе новости »
21 ноября 2025, 15:21Синоптики предупреждают: сильный ветер накроет Карпаты и западные области
16 ноября 2025, 18:18Зима близко? В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ждать ли снега
11 ноября 2025, 18:05
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Киевский ТРЦ "Гулливер" частично возобновит свою работу: что известно
02 декабря 2025, 17:34На фронте погиб режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко: когда состоится прощание
02 декабря 2025, 17:05СБУ задержала британца, которого считают причастным к убийствам Парубия и Фарион
02 декабря 2025, 16:55Буданов был одним из тех, кого Офис, в лице Ермака, методически прессовал
02 декабря 2025, 16:39В Харькове медики спасли жизнь женщине с инфарктом
02 декабря 2025, 16:25Главная опасность этого так называемого переговорного процесса – дезориентация общества
02 декабря 2025, 16:11Во Львовской области пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде
02 декабря 2025, 15:56Удар по Краматорску: в результате атаки по 9-этажке погиб человек
02 декабря 2025, 15:45Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи: сменили меру пресечения на ночной домашний арест
02 декабря 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »