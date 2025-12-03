Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
Територія України перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, у четвер у більшості регіонів істотних опадів не передбачається, можливі лише незначні локальні дощі.
Температура повітря 3 грудня не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4…+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8…+12 градусів.
Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.
У Києві 4-го грудня істотні опади – навряд. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5…+7 градусів.
"Найближчими днями в Україні серйозні опади малоймовірні. Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться", – підсумувала Н.Діденко.
Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода на Новий рік. Згідно прогнозів синоптиків, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.