03 грудня 2025, 14:56

Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня

03 грудня 2025, 14:56
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Територія України перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у четвер у більшості регіонів істотних опадів не передбачається, можливі лише незначні локальні дощі.

Температура повітря 3 грудня не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4…+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8…+12 градусів.

Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

У Києві 4-го грудня істотні опади – навряд. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5…+7 градусів.

"Найближчими днями в Україні серйозні опади малоймовірні. Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода на Новий рік. Згідно прогнозів синоптиків, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.

