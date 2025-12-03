Генштаб о Покровске: бои продолжаются, город не захвачен

Иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны Украины продолжают операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности

Об этом "Укринформу" сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

По словам спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лихового, позиция украинского командования остается постоянной.

Силы обороны удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются активные действия по ликвидации очагов врага.

В районе Покровска и Мирнограда ведутся мероприятия по налаживанию логистики. Блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

"Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны и дальше удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги", - подчеркнул Лиховой.

Напомним, сегодня, 3 декабря, немецкое издание BILD сообщило, что РФ полностью захватила Покровск. И будто бы теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровскую область.

Как известно, государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что ключевым моментом в российско-украинской войне является территориальный вопрос. По его словам, Украина и Россия буквально воюют за "20% Донецкой области", которую еще не оккупировала Москва.