В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев

фото: hromadske.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание BILD.

"РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, продолжавшийся почти год", – пишет издание.

Отмечается, что город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровскую область.

Издание пишет, что для Украины утрата Покровска – ещё одно болезненное поражение в войне против России. Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять.

Со стратегической точки зрения бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории.

Напомним, в конце ноября главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны зачистили от оккупантов более трети Покровска. Также он заявлял о продвижении украинских штурмовых подразделений в городе.