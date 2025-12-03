07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
12:53  03 декабря
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:11

В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев

03 декабря 2025, 12:11
Читайте також українською мовою
фото: hromadske.ua
Читайте також
українською мовою

Русские полностью захватили Покровск. Битва, длившаяся почти год, завершилась завоеванием города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание BILD.

"РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, продолжавшийся почти год", – пишет издание.

Отмечается, что город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровскую область.

Издание пишет, что для Украины утрата Покровска – ещё одно болезненное поражение в войне против России. Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять.

Со стратегической точки зрения бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории.

Напомним, в конце ноября главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны зачистили от оккупантов более трети Покровска. Также он заявлял о продвижении украинских штурмовых подразделений в городе.

РФ война оккупация Донецкая область Покровск
Фронт двигается к коллапсу
03 декабря 2025, 12:03
07 августа 2025
