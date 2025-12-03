В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев
Русские полностью захватили Покровск. Битва, длившаяся почти год, завершилась завоеванием города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание BILD.
"РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, продолжавшийся почти год", – пишет издание.
Отмечается, что город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровскую область.
Издание пишет, что для Украины утрата Покровска – ещё одно болезненное поражение в войне против России. Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять.
Со стратегической точки зрения бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории.
Напомним, в конце ноября главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны зачистили от оккупантов более трети Покровска. Также он заявлял о продвижении украинских штурмовых подразделений в городе.