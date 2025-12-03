13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
Генштаб про Покровськ: бої тривають, місто не захоплено

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами та "закінчений бій" не відповідає дійсності

Про це "Укрінформу" повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України, передає RegioNews.

За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лихового, позиція українського командування залишається сталою.

Сили оборони утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають активні дії для ліквідації осередків ворога.

В районі Покровська та Мирнограда ведуться заходи для налагодження логістики. Блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

"Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці", – наголосив Лиховій.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, німецьке видання BILD повідомило, що РФ повністю захопила Покровськ. І нібито тепер місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим моментом у російсько-українській війні є територіальне питання. За його словами, Україна та Росія буквально воюють за "20% Донецької області", яку ще не окупувала Москва.

