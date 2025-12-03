01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 11:28

Атаки на енергосистему України: частково знеструмлені чотири області

03 грудня 2025, 11:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок атак ворога на енергооб'єкти станом на ранок 3 грудня є знеструмлення у чотирьох областях

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Зокрема, додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині

Крім цього, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Міністерство закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових
03 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік
03 грудня 2025, 12:24
У ЄС заявили про "падіння Покровська" після майже року запеклих боїв
03 грудня 2025, 12:11
Фронт рухається до колапсу
03 грудня 2025, 12:03
У Житомирі ув'язнений влаштував нарко-бізнес у колонії
03 грудня 2025, 11:45
Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"
03 грудня 2025, 11:42
Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер
03 грудня 2025, 11:15
Війна триває, поки світ спостерігає за дипломатією
03 грудня 2025, 11:05
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних затримано в Одесі
03 грудня 2025, 10:54
