Внаслідок атак ворога на енергооб'єкти станом на ранок 3 грудня є знеструмлення у чотирьох областях

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Зокрема, додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині

Крім цього, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Міністерство закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.