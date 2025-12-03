Россияне ударили по энергообъекту в Одесской области: возник пожар, раненый работник в тяжелом состоянии
Российская армия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Ночью 3 декабря в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на энергообъекте, повреждено оборудование.
К сожалению, ранения получил работник предприятия, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
Спасатели ликвидировали пожар, продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали беспилотниками Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В городе Терновка погибли два человека, еще три ранены.
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области
03 декабря 2025, 11:28Смертельная авария на Полтавщине: ГБР ищет свидетелей гибели двух сестер
03 декабря 2025, 11:15Война продолжается, пока мир наблюдает за дипломатией
03 декабря 2025, 11:05Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемые задержаны в Одессе
03 декабря 2025, 10:54Россияне ночью обстреляли из артиллерии троллейбусное депо в Херсоне
03 декабря 2025, 10:45В Одессе мужчина незаконно построил двухэтажный дом возле побережья
03 декабря 2025, 10:32Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание
03 декабря 2025, 10:29На Кировоградщине осудили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников погибших и пропавших военных
03 декабря 2025, 10:15Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 10:13Украина и Россия сейчас воюют буквально за 20% Донецкой области, – Рубио
03 декабря 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России