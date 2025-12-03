Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Ночью 3 декабря в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на энергообъекте, повреждено оборудование.

К сожалению, ранения получил работник предприятия, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

Спасатели ликвидировали пожар, продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали беспилотниками Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В городе Терновка погибли два человека, еще три ранены.