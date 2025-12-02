13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 19:46

Фермеры теряют из-за снижения закупочных цен на свиней, в то время как цены на свинину не падают

02 декабря 2025, 19:46
Фермеры сталкиваются с серьезными финансовыми потерями, поскольку их расходы не покрываются ценой, за которую они вынуждены продавать свою продукцию

Об этом сообщила фермер из Винницкой области Наталья Черванчук, пишет Телеграф, передает RegioNews.

Ситуация на рынке свинины неудовлетворительна для производителей. В частности, цена закупки живой свиньи значительно снизилась: фермеры получают всего 75-100 грн за килограмм живого веса. Однако на рынке цены на свинину и сало остаются на прежнем уровне – мясо продают за 250 грн за килограмм, а сало за 150-180 грн.

С одной стороны, закупочные цены на свиней снизились, а с другой – розничные цены на свинину и сало остаются стабильными, что означает для производителей меньшую прибыль.

Ситуация в супермаркетах: цены остаются высокими

Согласно данным Министерства финансов Украины, цены на свинину в супермаркетах тоже не изменились. К примеру, грудинка стоит от 206 грн за килограмм, а средняя цена ошейка — почти 335 грн. Это еще больше подчеркивает дисбаланс между ценами на свинину в розничной торговле и закупочными ценами для фермеров.

Таким образом, фермеры, занимающиеся выращиванием свиней, сталкиваются с серьезными проблемами из-за снижения цен на живой вес свиней, и они не могут компенсировать эти потери, поскольку розничные цены не уменьшаются. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на аграриев и чревато уменьшением производства свинины в Украине.

Следует отметить, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

мясо цена фермер свинья
