Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають

Фермери стикаються з серйозними фінансовими втратами, оскільки їхні витрати не покриваються ціною, за яку вони змушені продавати свою продукцію

Про це повідомила фермерка з Вінниччини Наталія Черванчук, пеше Телеграф, передає RegioNews.

Ситуація на ринку свинини є незадовільною для виробників. Зокрема, ціна закупівлі живої свині значно знизилася: фермери отримують лише 75-100 грн за кілограм живої ваги. Однак, на ринку ціни на свинину та сало залишаються на колишньому рівні — м'ясо продають за 250 грн за кілограм, а сало за 150-180 грн.

З одного боку, закупівельні ціни на свиней знизилися, а з іншого — роздрібні ціни на свинину та сало залишаються стабільними, що означає для виробників менший прибуток.

Ситуація у супермаркетах: ціни залишаються високими

Згідно з даними Міністерства фінансів України, ціни на свинину у супермаркетах також не змінилися. Наприклад, грудинка коштує від 206 грн за кілограм, а середня ціна ошийка — майже 335 грн. Це ще більше підкреслює дисбаланс між цінами на свинину в роздрібній торгівлі і закупівельними цінами для фермерів.

Таким чином, фермери, які займаються вирощуванням свиней, стикаються з серйозними проблемами через зниження цін на живу вагу свиней, і вони не можуть компенсувати ці втрати, оскільки роздрібні ціни не зменшуються. Це створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв і загрожує зменшенням виробництва свинини в Україні.

Слід зазначити, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.