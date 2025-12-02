13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 19:46

Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають

02 грудня 2025, 19:46
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Фермери стикаються з серйозними фінансовими втратами, оскільки їхні витрати не покриваються ціною, за яку вони змушені продавати свою продукцію

Про це повідомила фермерка з Вінниччини Наталія Черванчук, пеше Телеграф, передає RegioNews.

Ситуація на ринку свинини є незадовільною для виробників. Зокрема, ціна закупівлі живої свині значно знизилася: фермери отримують лише 75-100 грн за кілограм живої ваги. Однак, на ринку ціни на свинину та сало залишаються на колишньому рівні — м'ясо продають за 250 грн за кілограм, а сало за 150-180 грн.

З одного боку, закупівельні ціни на свиней знизилися, а з іншого — роздрібні ціни на свинину та сало залишаються стабільними, що означає для виробників менший прибуток.

Ситуація у супермаркетах: ціни залишаються високими

Згідно з даними Міністерства фінансів України, ціни на свинину у супермаркетах також не змінилися. Наприклад, грудинка коштує від 206 грн за кілограм, а середня ціна ошийка — майже 335 грн. Це ще більше підкреслює дисбаланс між цінами на свинину в роздрібній торгівлі і закупівельними цінами для фермерів.

Таким чином, фермери, які займаються вирощуванням свиней, стикаються з серйозними проблемами через зниження цін на живу вагу свиней, і вони не можуть компенсувати ці втрати, оскільки роздрібні ціни не зменшуються. Це створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв і загрожує зменшенням виробництва свинини в Україні.

Слід зазначити, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
м'ясо ціна фермер свиня
Ціни на живу свинину зростають: що відбувається на українському ринку
27 листопада 2025, 17:30
Молоко та масло дешевшають: українці можуть зекономити до 35% до Нового року
26 листопада 2025, 22:25
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стало відомо, як вимикатимуть світло 3 грудня
02 грудня 2025, 21:13
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »