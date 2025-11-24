В Украине начинают дорожать "праздничные" фрукты: как изменились ценники
В Украине цены на фрукты в последние семь дней изменились. При этом цитрусовые, традиционно закупающие осенью и на новогодние праздники в декабре, уже дорожают
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Апельсин подорожал до 60-80 гривен за килограмм. При этом мандарин тоже вырос в цене: до 65-120 гривен за килограмм. В то же время, лимон и банан подешевели: до 80-100 и 52-58 гривен за килограмм соответственно.
Гранат подорожал до 100–120 гривен за килограмм. При этом яблоко, груши и виноград сохранили цены на прошлой неделе.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
