18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 17:30

Цены на живую свинину растут: что происходит на украинском рынке

27 ноября 2025, 17:30
Иллюстративное фото
Во второй половине ноября закупочные цены на свиней убойных кондиций продолжают укрепляться. После падения цен в октябре цены снова начали расти

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Большинство участников рынка повысили цены на 3-5 гривен за килограмм. При этом масса товарных партий реализуется по 85 гривен за килограмм. Средневзвешенная цена на рынке на этой неделе достигла 85,25 гривны за килограмм. Это на 5,7% выше, чем на прошлой неделе.

"Восстановление котировок после резкого и значительного обвала в течение октября и в начале ноября закономерно и сезонно типично, подкрепляется известиями от производителей о запросах на дополнительные товарные партии", - говорят эксперты.

При этом участники рынка имеют разные мнения. Одни считают, что коррекция котировок продолжится, хотя и менее интенсивно. Другие убеждены, что еще будет снижение цен, учитывая достаточное предложение живой свинины и рост интереса к импортной продукции.

Специалисты прогнозируют сохранение стабильности цен позволит рынку, что позволит пройти предпраздничный период и адаптироваться к сезонным изменениям в конце года и начале следующего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

свинина мясо аграрии
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 34 тысяч гектаров
20 ноября 2025, 10:45
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
