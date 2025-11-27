Иллюстративное фото

Во второй половине ноября закупочные цены на свиней убойных кондиций продолжают укрепляться. После падения цен в октябре цены снова начали расти

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Большинство участников рынка повысили цены на 3-5 гривен за килограмм. При этом масса товарных партий реализуется по 85 гривен за килограмм. Средневзвешенная цена на рынке на этой неделе достигла 85,25 гривны за килограмм. Это на 5,7% выше, чем на прошлой неделе.

"Восстановление котировок после резкого и значительного обвала в течение октября и в начале ноября закономерно и сезонно типично, подкрепляется известиями от производителей о запросах на дополнительные товарные партии", - говорят эксперты.

При этом участники рынка имеют разные мнения. Одни считают, что коррекция котировок продолжится, хотя и менее интенсивно. Другие убеждены, что еще будет снижение цен, учитывая достаточное предложение живой свинины и рост интереса к импортной продукции.

Специалисты прогнозируют сохранение стабильности цен позволит рынку, что позволит пройти предпраздничный период и адаптироваться к сезонным изменениям в конце года и начале следующего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.