Фото: Bloomberg

Об этом сообщает посол Украины при НАТО Алена Гетманчук в интервью Bloomberg, передает RegioNews.

В Украине добиваются выделения дополнительного финансирования от ЕС в размере около 1 млрд. евро на закупку американского вооружения. По ее словам, эти средства позволят обеспечить бесперебойную поставку военной техники через программу PURL, финансирующую закупки американского оружия за счет европейских партнеров Киева.

Гетманчук подчеркнула, что дополнительные взносы союзников критически важны для поддержки обороноспособности Украины и для оперативного обеспечения Вооруженных Сил современными вооружениями. Программа PURL предусматривает финансирование закупок высокоточного оружия и техники, предоставляемого преимущественно европейскими странами, поддерживающими Украину.

Согласно информации Bloomberg, выделение дополнительного финансирования от ЕС может ускорить поставки американских ракетных систем, артиллерии и другого оборонного оборудования, активно используемого украинскими подразделениями на фронте. Подчеркивается, что решение о финансировании принимается на уровне союзников с учетом стратегических потребностей Украины.

Таким образом Украина продолжает настаивать на усилении поддержки от международных партнеров, чтобы гарантировать эффективное и бесперебойное обеспечение армии современными вооружениями до конца этого года.

Ранее сообщалось, Европейский Союз выделил Украине 50 млн евро в поддержку культурного сектора, понесшего катастрофические потери из-за российской агрессии – оккупанты уничтожили около 2500 объектов культурной инфраструктуры.