Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 декабря враг атаковал Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 35 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 39 вражеских беспилотников, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 8 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Название

Напомним, ночью 2 декабря российская армия нанесла очередной массированный удар "шахедами" по югу Одесщины Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.