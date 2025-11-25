16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 16:19

Украинские пограничники уничтожили спецтехнику окупантов в Донецкой области

25 ноября 2025, 16:19
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники продолжают обнаруживать и уничтожать противника – в лесополосах, укрытиях, импровизированных тайниках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Враг и дальше пытается продвигаться в направлении Константиновки, принимая город в полуокружение. На этом направлении оккупантам противостоят пилоты пограничного подразделения Феникс бригады Месть.

На днях пограничникам удалось уничтожить два новейших комплекса РЭБ окупантов "Черный глаз". Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мовики", так и FPV-дроны на разных частотах. Специалисты считают этот комплекс очень опасным для украинских защитников.

Как сообщалось, в Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ. Это произошло в населенном пункте Уют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область ГПСУ война РЭБ видео потери россиян
Массированная атака: ПВО ночью обезвредила 14 ракет и 438 российских беспилотников
25 ноября 2025, 10:20
Россияне во время атаки применили 22 ракеты разных типов и более 460 дронов – Зеленский
25 ноября 2025, 09:47
Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
25 ноября 2025, 07:34
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
25 ноября 2025, 16:59
Сажали людей на цепь и травили спиртом: на Полтавщине разоблачили банду "черных риелторов"
25 ноября 2025, 16:42
Financial Times: Украина согласилась ограничить армию до 800 тысяч военных
25 ноября 2025, 16:08
Стартапы Харьковщины могут получить грант до 500 тыс. долларов на медицинские инновации
25 ноября 2025, 15:49
В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали
25 ноября 2025, 15:26
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться
25 ноября 2025, 15:06
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
25 ноября 2025, 14:55
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
25 ноября 2025, 14:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »