Украинские пограничники уничтожили спецтехнику окупантов в Донецкой области
Пограничники продолжают обнаруживать и уничтожать противника – в лесополосах, укрытиях, импровизированных тайниках
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Враг и дальше пытается продвигаться в направлении Константиновки, принимая город в полуокружение. На этом направлении оккупантам противостоят пилоты пограничного подразделения Феникс бригады Месть.
На днях пограничникам удалось уничтожить два новейших комплекса РЭБ окупантов "Черный глаз". Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мовики", так и FPV-дроны на разных частотах. Специалисты считают этот комплекс очень опасным для украинских защитников.
Как сообщалось, в Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ. Это произошло в населенном пункте Уют.
