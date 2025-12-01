Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления РФ, Силы обороны почти полностью зачистили город Купянск в Харьковской области от вражеских подразделений

Как передает RegioNews, об этом он сказал на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Украины признал, что в армии РФ есть "продвижение и несколько наступательных действий и операций, ни одно из которых успешно не было".

По его словам, наши войска имеют успех на Купянском направлении.

"Хотя россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех [россиян] вычистили из этого города", – заявил Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Купянском направлении украинские подразделения продолжают удерживать рубежи, а российское руководство лжет о своих успехах.