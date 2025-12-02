Українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку

фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України впевнено бореться проти країни-агресора та залишається невіддільною частиною Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Підрозділ ДПСУ "Сталевий кордон" знищує укриття та штурмовиків РФ.

На Курському напрямку оператори БпЛА за допомогою FPV-дронів ліквідували щонайменше одного окупанта в укритті та одного штурмовика російської армії.

Також бійці ДПСУ знищили три ворожі укриття.

Як повідомлялось, наші прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині. Йдеться про два новітні комплекси РЕБ окупантів "Чорне око".