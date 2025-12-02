08:20  02 декабря
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
02 декабря 2025, 07:44

Украина вернула домой 1859 детей, которых похитила РФ – Зеленская

02 декабря 2025, 07:44
Фото: Офис Президента
Украина смогла вернуть домой 1859 детей, поиск и возврат которых осуществлялся с участием Международной коалиции из 42 стран

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская во время встречи в Париже, передает RegioNews.

По ее словам, в коалицию входят 42 страны, Европейский Союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

"Но помощь нужна и после спасения. После физического возвращения домой детям необходимо еще и психологическое и социальное восстановление. Для этого создаем программы ментальной поддержки, а правительство ввело специальную помощь каждому возвращенному ребенку", – подчеркнула первая леди.

В ходе встречи также представили ключевые направления работы Bring Kids Back UA: поиск и идентификация депортированных и принудительно перемещенных детей, их возвращение, психологическое сопровождение семей, а также модели реинтеграции и реабилитации, которые внедряет Украина вместе с международными партнерами.

"Возвращение детей из плена – это не о политике. Это о нашей способности сочувствовать, оказывать поддержку беззащитным, умение отстаивать справедливость и реагировать на вопиющие нарушения прав человека и ребенка", – подчеркнула Елена Зеленская.

В мероприятии приняли участие первая леди Франции Брижит Макрон, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, представители политических кругов Франции, дипломатического корпуса, международных организаций, бизнеса, меценатского сообщества, мэры городов, главы регионов и деятели культуры.

Напомним, по данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей, еще более двух тысяч получили ранения.

Украина война Россия дети поиск возвращение детей оккупанты оккупация
