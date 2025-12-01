Ракетный удар по Днепру: трое погибших и 8 пострадавших
В результате ракетного удара по Днепру, который российская армия совершила утром 1 декабря, погибли три человека
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Сейчас известно, что три человека погибли. Предварительно, 8 человек пострадали", – сказал чиновник.
Сейчас продолжается спасательная операция. В результате удара повреждены СТО и предприятия.
"Обследование территории продолжается, последствия уточняются. Все службы работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь", – отметил Гайваненко.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Днепре во время воздушной тревоги в 10:14 – после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе применения врагом баллистического вооружения.