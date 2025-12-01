12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 12:01

Ракетный удар по Днепру: трое погибших и 8 пострадавших

01 декабря 2025, 12:01
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне Дніпро
Читайте також
українською мовою

В результате ракетного удара по Днепру, который российская армия совершила утром 1 декабря, погибли три человека

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Сейчас известно, что три человека погибли. Предварительно, 8 человек пострадали", – сказал чиновник.

Сейчас продолжается спасательная операция. В результате удара повреждены СТО и предприятия.

"Обследование территории продолжается, последствия уточняются. Все службы работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь", – отметил Гайваненко.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Днепре во время воздушной тревоги в 10:14 – после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр ракетный удар погибшие пострадавшие война обстрелы
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК
01 декабря 2025, 12:35
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
01 декабря 2025, 12:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »