Фото: Суспільне Дніпро

В результате ракетного удара по Днепру, который российская армия совершила утром 1 декабря, погибли три человека

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. Сейчас известно, что три человека погибли. Предварительно, 8 человек пострадали", – сказал чиновник.

Сейчас продолжается спасательная операция. В результате удара повреждены СТО и предприятия.

"Обследование территории продолжается, последствия уточняются. Все службы работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь", – отметил Гайваненко.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Днепре во время воздушной тревоги в 10:14 – после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе применения врагом баллистического вооружения.