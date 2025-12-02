Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська

Фото: Офіс Президента

Україна змогла повернути додому 1859 дітей, пошук та повернення яких здійснювався за участі Міжнародної коаліції з 42 країн

Про це заявила перша леді Олена Зеленська під зустрічі у Парижі, передає RegioNews.

За її словами, до коаліції входять 42 країни, Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

"Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й психологічне та соціальне відновлення. Для цього створюємо програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині", – підкреслила перша леді.

Під час зустрічі також представили ключові напрями роботи Bring Kids Back UA: пошук і ідентифікація депортованих та примусово переміщених дітей, їх повернення, психологічний супровід родин, а також моделі реінтеграції та реабілітації, які Україна впроваджує разом із міжнародними партнерами.

"Повернення дітей із полону – це не про політику. Це про нашу здатність співчувати, надавати підтримку беззахисним, уміння відстоювати справедливість і реагувати на кричущі порушення прав людини й дитини", – наголосила Олена Зеленська.

У заході взяли участь перша леді Франції Бріжит Макрон, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, мери міст, очільники регіонів і діячі культури.

Нагадаємо, за даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень.