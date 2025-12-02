08:20  02 декабря
02 декабря 2025, 09:30

В Украине изменились цены на овощи: сколько теперь придется тратить на продукты

02 декабря 2025, 09:30
Фото из открытых источников
В Украине ряд овощей за неделю подешевел. При этом есть выросшие в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине продолжает падать цена белокочанной капусты: с 8-10 до 7-10 гривен за килограмм. Подешевели также морковь (с 8 – 11 до 8 – 10 гривен за килограмм), свекла (с 8 – 10 до 8 – 9 гривен за килограмм) и лук (с 7 – 10 до 7 – 9 гривен за килограмм).

Помидоры подорожали до 50–100 гривен за килограмм. Стоимость сладкого перца тоже выросла до 90–135 гривен за килограмм. До 70-160 гривен за килограмм расширился диапазон цен на огурцы. Подорожали брокколи до 50-60 гривен за килограмм.

Выросли цены на синюю капусту до 20-30 гривен за килограмм, и на пекинскую капусту до 22-25 гривен за килограмм. Редис подорожал до 40-50 гривен за килограмм.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

