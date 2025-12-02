В Україні змінились ціни на овочі: скільки тепер доведеться витрачати на продукти

Фото з відкритих джерел

В Україні низка овочів за тиждень подешевшала. При цьому є ті, які зросли в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні продовжує падати ціна на білокачанну капусту: з 8-10 до 7-10 гривень за кілограм. Подешевшали також морква (з 8 – 11 до 8 – 10 гривень за кілограм), буряк (з 8 – 10 до 8 – 9 гривень за кілограм) та цибуля (з 7 – 10 до 7 – 9 гривень за кілограм).

Помідори подорожчали до 50-100 гривень за кілограм. Вартість солодкого перцю теж зросла до 90-135 гривень за кілограм. До 70-160 гривень за кілограм розширився діапазон цін на огірки. Подорожчали броколі до 50-60 гривень за кілограм.

Зросли ціни на синю капусту до 20-30 гривень за кілограм, і на пекінську капусту до 22-25 гривень за кілограм. Редис подорожчав до 40-50 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.