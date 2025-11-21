19:39  21 ноября
21 ноября 2025, 23:35

В Украине снова дорожают огурцы: что происходит на рынке

21 ноября 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
українською мовою

На украинском рынке снова начали дорожать огурцы. В частности, на цену повлияло качество продукции.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что на украинском рынке сейчас есть дефицит качественных огурцов. Стационарные тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе. Производителям позволяет увеличивать цену стабильный спрос розничных сетей на более качественные овощи.

Сейчас большинство украинских ритейлеров предпочитают местный огурец. Поэтому на такую продукцию цены выше, чем на импорт. В частности, многие местные тепличные комбинаты фактически завершили сезон реализации текущего оборота.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

