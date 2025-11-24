Украинцам рассказали, как будут расти цены в следующем году

иллюстративное фото: из открытых источников

Цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный банк.

"Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше. В октябре инфляция снизилась до 10,9% против почти 16% в мае – именно такое развитие событий НБУ и прогнозировало", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом.

По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

Как сообщалось, в Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками. Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин.