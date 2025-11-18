18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 23:00

Капуста в Украине подорожает: эксперты объяснили, почему это произойдет уже зимой

18 ноября 2025, 23:00
Фото из открытых источников
В Украине для того чтобы стабилизировать рынок капусты, нужны инвестиции. В частности, речь идет о строительстве новых овощехранилищ.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Специалист компании "Рейк Цваан Украина" по капустным культурам, сельдерею, луку-порей, фенхелю Николай Соботович отметил, что в этом году наблюдается значительная ценовая волатильность на рынке капусты. Так произошло, в частности, из-за погодных условий, реакции производителей на прошлогодние цены и системные проблемы с хранением.

Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на осеннее падение стоимости, существует риск, что зимой капуста снова подорожает.

Николай Соботович пояснил, что значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено. Поэтому в зимне-весенний период может произойти дефицит, который, соответственно, приведет к удорожанию.

"В будущем рынок капусты в Украине, вероятно, будет оставаться циклическим. Периоды высоких цен будут стимулировать перепроизводство, что приведет к обвалу цен в следующем сезоне, и наоборот", - говорит эксперт.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

