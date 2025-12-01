Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 2 декабря в Украине облачно, сыро, временами небольшие дожди, или туман, или взвешенный туман с капельками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня ожидается +3…+7 градусов, на юге +7…+12 градусов.

В Киеве во вторник будет облачно, сыро и до +6 градусов.

"Похолодание на 2-4 градуса предполагается в конце недели", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, грядущая зима может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, охватывающего в этом году большую территорию, чем обычно.