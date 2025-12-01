Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
У вівторок, 2 грудня в України хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, завтра упродовж дня очікується +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів.
У Києві у вівторок буде хмарно, вогко і до +6 градусів.
"Похолодання на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.
