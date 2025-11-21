Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины. Там ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, на севере Украины будет дождь.

В центральных областях – дождь местами.

На юге и востоке без осадков.

Температура воздуха ожидается очень контрастной. В западных областях будет +1…+4 градуса, местами небольшие минус. На севере завтра +5...+7 градусов, в воскресенье +3...+6 градусов. В центральных областях Винницкой области в субботу +6…+8, в воскресенье +2…+5 градусов, на остальной территории центральной части очень тепло, +11…+16 градусов.

На востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13…+17 градусов. А в южной части до +20 градусов.

Как сообщалось, в пятницу, 21 ноября, в Украине ожидается потепление . В большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +9…+14 градусов.