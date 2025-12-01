Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице: в чем причина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья после решения правительства Великобритании прекратить ежемесячные выплаты приютившим их семьям

Об этом сообщает Daily Mail, передает RegioNews.

Ранее по программе "Жилье для Украины" правительство выплачивало семьям, принимавшим беженцев, 500 фунтов стерлингов в месяц. Сейчас эта сумма уменьшена до 350 фунтов.

Новая лейбористская администрация объявила о прекращении выплат, что вызвало опасения: многие хозяева могут попросить украинцев покинуть их жилье.

Шотландские консерваторы назвали это решение "бессердечным" и "недальновидным". Правительство Шотландии пытается убедить Лондон продолжить финансовую поддержку.

В то же время в Министерстве жилищных дел, общин и местного самоуправления Великобритании заявили, что поддержка украинцев остается "неизменной".

В ведомстве напомнили, что участников программы предупреждали заранее: выплаты продолжались всего 18 месяцев, этого времени, по мнению правительства, достаточно для того, чтобы найти альтернативное жилье и подготовиться к самостоятельному проживанию.

По данным СМИ, около 28 тысяч украинцев, преимущественно женщины и дети, получили убежище в Шотландии после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, с 16 октября 2025 года украинские беженцы, находящиеся в США по программе Uniting for Ukraine, будут обязаны уплатить новый иммиграционный сбор в размере 1000 долларов.