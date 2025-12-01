12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 10:39

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице: в чем причина

01 декабря 2025, 10:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья после решения правительства Великобритании прекратить ежемесячные выплаты приютившим их семьям

Об этом сообщает Daily Mail, передает RegioNews.

Ранее по программе "Жилье для Украины" правительство выплачивало семьям, принимавшим беженцев, 500 фунтов стерлингов в месяц. Сейчас эта сумма уменьшена до 350 фунтов.

Новая лейбористская администрация объявила о прекращении выплат, что вызвало опасения: многие хозяева могут попросить украинцев покинуть их жилье.

Шотландские консерваторы назвали это решение "бессердечным" и "недальновидным". Правительство Шотландии пытается убедить Лондон продолжить финансовую поддержку.

В то же время в Министерстве жилищных дел, общин и местного самоуправления Великобритании заявили, что поддержка украинцев остается "неизменной".

В ведомстве напомнили, что участников программы предупреждали заранее: выплаты продолжались всего 18 месяцев, этого времени, по мнению правительства, достаточно для того, чтобы найти альтернативное жилье и подготовиться к самостоятельному проживанию.

По данным СМИ, около 28 тысяч украинцев, преимущественно женщины и дети, получили убежище в Шотландии после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, с 16 октября 2025 года украинские беженцы, находящиеся в США по программе Uniting for Ukraine, будут обязаны уплатить новый иммиграционный сбор в размере 1000 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война украинцы помощь выплаты беженцы Шотландия
РФ разворачивает масштабную русификацию Донбасса, Запорожья и Херсона – СВР
01 декабря 2025, 07:28
Украина и США начали переговоры о путях достижения "достойного мира"
30 ноября 2025, 15:59
Силы обороны остановили россиян у Гуляйполя
30 ноября 2025, 15:49
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Коммуналка, книги и донаты ВСУ: как украинцы тратят "зимнюю тысячу"
01 декабря 2025, 14:01
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК
01 декабря 2025, 12:35
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »