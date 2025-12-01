Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські біженці у Шотландії можуть залишитися без житла після рішення уряду Великої Британії припинити щомісячні виплати родинам, які їх прихистили

Про це повідомляє Daily Mail, передає RegioNews.

Раніше за програмою "Житло для України" уряд виплачував сім’ям, які приймали біженців, 500 фунтів стерлінгів на місяць. Наразі ця сума зменшена до 350 фунтів.

Нова лейбористська адміністрація оголосила про припинення виплат, що викликало побоювання: багато господарів можуть попросити українців залишити їхнє житло.

Шотландські консерватори назвали це рішення "безсердечним" та "недалекоглядним". Уряд Шотландії намагається переконати Лондон продовжити фінансову підтримку.

Водночас у Міністерстві житлових справ, громад і місцевого самоврядування Великої Британії заявили, що підтримка українців залишається "незмінною".

У відомстві нагадали, що учасників програми попереджали заздалегідь: виплати тривали лише 18 місяців, цього часу, на думку уряду, достатньо для того, щоб знайти альтернативне житло та підготуватися до самостійного проживання.

За даними ЗМІ, близько 28 тисяч українців, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, з 16 жовтня 2025 року українські біженці, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, будуть зобов'язані сплатити новий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів.