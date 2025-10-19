13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 13:35

Украинские беженцы в США вынуждены заплатить $1000 за продление пребывания

19 октября 2025, 13:35
Фото: иллюстративное
Читайте також
У украинцев, которые находятся в США по программе Uniting for Ukraine, появилось новое финансовое требование для легального пребывания

Об этом идет речь на сайте службы гражданства и иммиграции США USCIS, передает RegioNews.

С 16 октября 2025 года украинские беженцы, находящиеся в США по программе Uniting for Ukraine, будут обязаны уплатить новый иммиграционный сбор в размере 1000 долларов. Решение о взыскании платежа приняла Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в соответствии с законом HR 1, а размер сбора будет ежегодно корректироваться с учетом инфляции.

Как уточняет USCIS, сбор касается лиц, получающих условно-досрочное освобождение для пребывания в США или продлевающих его срок (повторное условно-досрочное освобождение). Уплата обязательна тем, кто не имеет права на освобождение от платежа. Без внесения сбора USCIS не будет одобрять запрос на условно-досрочное увольнение. Ведомство также подчеркнуло, что платеж не нужно осуществлять при подаче формы I-131, заявления на проездные документы или документов о прибытии.

В сообщении Федерального реестра указано, что после одобрения запроса USCIS направит инструкции по оплате и установит сроки внесения сбора. Все украинцы, которые планируют оставаться в США по программе, должны соблюдать эти требования, чтобы избежать проблем с легальным пребыванием.

В USCIS подчеркивают, что даже при временной приостановке работы правительства их обязательства по поддержке законной иммиграции и обработки заявлений остаются приоритетными.

Ранее сообщалось, новый законопроект №14025 может существенно изменить правила продажи подержанных вещей в Украине. Эксперты предупреждают, что даже частные онлайн-продавцы могут оказаться под ударом новых налоговых норм.

