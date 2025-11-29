Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных беспилотников, аэробалистических и крылатых ракет. Основное направление атаки – Киевщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных Сил, радиотехническими подразделениями было обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения:

36 ракет (аэробалистические, крылатые и управляемые авиационные);

596 ударных БпЛА типов Shahed, Гербер и других.

Среди применяемых ракет:

5 аэробалистических Х-47М2 "Кинжал" (Рязанская обл., РФ);

23 крылатые Х-101/Искандер-К (Ростовская обл., РФ);

4 баллистических "Искандер-М" (Брянская и Ростовская обл., РФ);

4 управляемых авиационных Х-59/69 (Курская обл., РФ).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 577 воздушных целей.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а обломки сбитых целей падали на 17 локациях.

Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Киев. Известно, что в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них – ребенок. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах два человека получили ранения.