13:52  29 листопада
У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки
11:39  29 листопада
На Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ: водій утік із місця ДТП
11:03  29 листопада
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
29 листопада 2025, 15:39

Дрони СБУ вивели з ладу два нафтотанкери тіньового флоту РФ

29 листопада 2025, 15:39
Скриншот із відео
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту РФ

Про це інформує Укрінформ із посиланням на джерело в СБУ, передає RegioNews.

Операція була проведена спільно 13 Головним Управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

За даними джерела, на суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby, здатні долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації, що завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки судна прямували порожніми на завантаження у порт Новоросійськ

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – зауважило джерело в СБУ.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада українські Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів. Зокрема, в місті Таганрог Ростовської області РФ було вражено Авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виготовлення безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".

29 листопада 2025, 13:52
На Київщині під час обстрілу загинула жінка: пошкоджено будинки та авто
29 листопада 2025, 11:51
Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО
29 листопада 2025, 11:13
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Обшуки у Єрмака: правоохоронці забрали телефони та ноутбуки – УП
29 листопада 2025, 14:57
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
29 листопада 2025, 14:44
29 листопада 2025, 13:52
Димова завіса і жертва: як відволікають суспільство від справжніх відповідальних
29 листопада 2025, 13:28
Європейські канікули "Слуги народу": дружина Камельчука засвітила його "відрядження"
29 листопада 2025, 12:39
29 листопада 2025, 11:51
29 листопада 2025, 11:39
Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО
29 листопада 2025, 11:13
29 листопада 2025, 11:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
