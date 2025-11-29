Дрони СБУ вивели з ладу два нафтотанкери тіньового флоту РФ

Скриншот із відео

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту РФ

Про це інформує Укрінформ із посиланням на джерело в СБУ, передає RegioNews.

Операція була проведена спільно 13 Головним Управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

За даними джерела, на суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby, здатні долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації, що завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки судна прямували порожніми на завантаження у порт Новоросійськ

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – зауважило джерело в СБУ.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада українські Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів. Зокрема, в місті Таганрог Ростовської області РФ було вражено Авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виготовлення безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".