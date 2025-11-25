Силы обороны поразили стратегические объекты РФ: предположительно уничтожен самолет А-60
В ночь на 25 ноября украинские Силы обороны поразили ряд вражеских объектов
Об этом сообщает Генштаб, передает RegioNews.
Отмечается, что подразделения Ракетных войск и артиллерии в сотрудничестве с Силами специальных операций, береговыми ракетными войсками ВМС и Силами беспилотных систем с использованием реактивных беспилотников "Барс" и крылатых ракет "Нептун" успешно нанесли удары по нескольким ключевым объектам.
В частности, в городе Таганрог Ростовской области РФ был поражен Авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятие по изготовлению беспилотников "Молния" - "Атлант Аэро".
В результате удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" предположительно поврежден экспериментальный самолет А-60. Кроме этого, именно на этом предприятии производится ремонт и модернизация самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
На территории этих объектов были зафиксированы многочисленные взрывы, а также масштабные пожары.
Напомним, в ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Зафиксировано попадание в районе установок вторичной переработки нефти, после чего на объекте возник пожар.