В Украине дорожают яйца: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах

Иллюстративное фото

В Украине снова начали расти цены на яйца. Стало известно, как изменилась стоимость на полках магазинов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Отмечается, что стабилизацию цен на яйца ожидать в ближайшее время не стоит. С середины ноября средняя стоимость яиц подорожала примерно на 2 гривны. Это подорожание, которое сейчас наблюдается, действительно традиционное: это происходит ежегодно.

Сейчас в украинских супермаркетах десяток яиц "Квочка" 1 сорта стоят следующим образом:

Auchan 73,64 гривны;

73,64 гривны; Novus 72,70 гривны;

72,70 гривны; АТБ 79,40 гривны;

79,40 гривны; Сильпо 81,87 гривны.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.