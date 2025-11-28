В Украине дорожают яйца: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах
В Украине снова начали расти цены на яйца. Стало известно, как изменилась стоимость на полках магазинов
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Отмечается, что стабилизацию цен на яйца ожидать в ближайшее время не стоит. С середины ноября средняя стоимость яиц подорожала примерно на 2 гривны. Это подорожание, которое сейчас наблюдается, действительно традиционное: это происходит ежегодно.
Сейчас в украинских супермаркетах десяток яиц "Квочка" 1 сорта стоят следующим образом:
- Auchan 73,64 гривны;
- Novus 72,70 гривны;
- АТБ 79,40 гривны;
- Сильпо 81,87 гривны.
Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.