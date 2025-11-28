В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах

Ілюстративне фото

В Україні знову почали зростати ціни на яйця. Стало відомо, як змінилась вартість на полицях магазинів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Зазначається, що стабілізації цін на яйця очікувати найближчим часом не варто. З середини листопада середня вартість яєць подорожчала на приблизно 2 гривні. Це подорожчання, яке зараз спостерігається, насправді традиційне: це відбувається щороку.

Зараз в українських супермаркетах десяток яєць "Квочка" 1 ґатунку коштують таким чином:

Auchan 73,64 гривні;

73,64 гривні; Novus 72,70 гривні;

72,70 гривні; АТБ 79,40 гривні;

79,40 гривні; Сільпо 81,87 гривні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.