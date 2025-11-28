21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 21:15

В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах

28 листопада 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні знову почали зростати ціни на яйця. Стало відомо, як змінилась вартість на полицях магазинів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Зазначається, що стабілізації цін на яйця очікувати найближчим часом не варто. З середини листопада середня вартість яєць подорожчала на приблизно 2 гривні. Це подорожчання, яке зараз спостерігається, насправді традиційне: це відбувається щороку.

Зараз в українських супермаркетах десяток яєць "Квочка" 1 ґатунку коштують таким чином:

  • Auchan 73,64 гривні;
  • Novus 72,70 гривні;
  • АТБ 79,40 гривні;
  • Сільпо 81,87 гривні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни подорожчання
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
В Україні змінюються цінники на моркву: що відбувається з популярним овочем
21 листопада 2025, 23:55
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »