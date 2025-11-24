Иллюстративное фото

В Украине снова изменились цены на овощи. При этом некоторые товары все же упали в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Лук за последнюю неделю подорожал до 7-10 гривен за килограмм. При этом помидоры и сладкий перец снова дешевеют: до 35-60 и 80-100 гривен соответственно. Огурец продолжает расти в цене уже в среднем 100-140 гривен за килограмм.

Предложение синей капусты увеличилось: благодаря этому цена упала до 17-20 гривен за килограмм. При этом брокколи на цветную капусту подорожали: до 35-45 и 25-30 гривен за килограмм соответственно. Редис подорожал до 25-30 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, которые готовы существенно снижать цены до убыточного уровня.