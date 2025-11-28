21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 20:22

В системе DELTA зарегистрировано более 200 тыс. пользователей – новые данные от Министра обороны

28 ноября 2025, 20:22
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Министр обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Цифровая платформа управления боевыми данными все активнее интегрируется в ежедневную работу подразделений Сил обороны

Об этом заявил Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

В боевой информационной системе DELTA количество зарегистрированных пользователей уже превысило 200 тысяч. Такой показатель свидетельствует о активном внедрении цифровых решений в повседневную работу Сил обороны. По его словам, армия все быстрее переходит на современные инструменты обработки и анализа данных.

В Министерстве обороны отмечают, что система DELTA постоянно обновляется с учетом нужд подразделений на передовой. Главная цель таких изменений состоит в сокращении времени между выявлением цели и принятием решения по ее поражению. Это позволяет более оперативно реагировать на действия противника и повышать точность планирования боевых действий.

Согласно официальным данным, за последние три месяца скорость поступления информации о вражеских объектах к пользователям системы выросла на 45 процентов. В то же время, количество дубликатов автоматически зафиксированных целей уменьшилось на 30 процентов. Такой баланс считается важным для снижения нагрузки на военных и повышения качества аналитики.

Кроме того, функционал DELTA постепенно расширяется. Система позволяет оценивать эффективность действий отдельных подразделений, выявлять критические потери среди личного состава и собирать данные с тактических радаров. В ведомстве отмечают, что работа по совершенствованию платформы продолжается, чтобы обеспечить военных необходимыми инструментами для выполнения задач в боевых условиях.

Ранее сообщалось, в учебных центрах Сухопутных войск приступили к внедрению шестидневной программы подготовки инструкторов боевой системы DELTA – цифровой платформы, которая должна обеспечить технологическое преимущество на поле боя.

Напомним, в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов". Его цель – развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны армия данные DELTA Силы обороны боевые действия
В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
Россияне продолжают двигаться в Запорожской области: что известно
28 ноября 2025, 11:55
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
28 ноября 2025, 22:35
"Масштабы лжи поражают": Сырский прокомментировал ситуацию на Купянском направлении
28 ноября 2025, 22:35
В Одессе курсант военной академии совершил самоубийство
28 ноября 2025, 22:21
Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ
28 ноября 2025, 22:15
"Реальный мощный менеджер и патриот Украины": в сети напомнили, как Зеленский восхвалял Ермака
28 ноября 2025, 21:58
"Это была сцена о бандитах": певица FIINKA рассказала, как мужчина делал ей предложение
28 ноября 2025, 21:35
В Украине дорожают яйца: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах
28 ноября 2025, 21:15
Ермак превратил Банковую в механизм, позволявший Президенту чувствовать себя комфортно, а оппонентам – робко
28 ноября 2025, 21:09
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
28 ноября 2025, 21:02
В Харькове прогремели взрывы: город атаковали КАБами, наблюдаются перебои со светом
28 ноября 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »