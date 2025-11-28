Фото: Телеграмм/Министр обороны Украины

Об этом заявил Министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

В боевой информационной системе DELTA количество зарегистрированных пользователей уже превысило 200 тысяч. Такой показатель свидетельствует о активном внедрении цифровых решений в повседневную работу Сил обороны. По его словам, армия все быстрее переходит на современные инструменты обработки и анализа данных.

В Министерстве обороны отмечают, что система DELTA постоянно обновляется с учетом нужд подразделений на передовой. Главная цель таких изменений состоит в сокращении времени между выявлением цели и принятием решения по ее поражению. Это позволяет более оперативно реагировать на действия противника и повышать точность планирования боевых действий.

Согласно официальным данным, за последние три месяца скорость поступления информации о вражеских объектах к пользователям системы выросла на 45 процентов. В то же время, количество дубликатов автоматически зафиксированных целей уменьшилось на 30 процентов. Такой баланс считается важным для снижения нагрузки на военных и повышения качества аналитики.

Кроме того, функционал DELTA постепенно расширяется. Система позволяет оценивать эффективность действий отдельных подразделений, выявлять критические потери среди личного состава и собирать данные с тактических радаров. В ведомстве отмечают, что работа по совершенствованию платформы продолжается, чтобы обеспечить военных необходимыми инструментами для выполнения задач в боевых условиях.

Ранее сообщалось, в учебных центрах Сухопутных войск приступили к внедрению шестидневной программы подготовки инструкторов боевой системы DELTA – цифровой платформы, которая должна обеспечить технологическое преимущество на поле боя.

Напомним, в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов". Его цель – развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны.