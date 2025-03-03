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03 марта 2025, 14:10

В Украине стартовал проект "Линия дронов": что известно

03 марта 2025, 14:10
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фото: Минобороны
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В Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов". Его цель – развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Проект предполагает создание сети специализированных частей, которые получат современную оснастку, необходимые ресурсы и специалистов. Присоединиться могут как военнослужащие, так и гражданские специалисты.

На финансирование "Линии дронов" Минобороны выделило 4,6 млрд грн. Средства будут направлены непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

Каждый новобранец "Линии дронов" будет проходить специализированную программу боевого применения военных подразделений. Она включает тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами и освоение методов перехвата вражеских дронов.

К проекту могут подключиться операторы БПЛА, инженеры, ИТ-специалисты, медики, делопроизводители и другие специалисты, готовые работать с передовыми технологиями и цифровыми инструментами.

Напомним, Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины ракетами-перехватчиками LMM. Силы обороны получат более 5 000 ракет для защиты от атак ударных дронов.

Линия дронов ВСУ Минобороны проект гражданские военные
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