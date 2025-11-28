21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 20:22

У системі DELTA зареєстровано понад 200 тис. користувачів, – нові дані від Міністра оборони

28 листопада 2025, 20:22
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Міністр оборони України
Читайте также
на русском языке

Цифрова платформа управління бойовими даними дедалі активніше інтегрується у щоденну роботу підрозділів Сил оборони

Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

У бойовій інформаційній системі DELTA кількість зареєстрованих користувачів уже перевищила 200 тисяч. Такий показник свідчить про активне впровадження цифрових рішень у повсякденну роботу Сил оборони. За його словами, армія дедалі швидше переходить на сучасні інструменти обробки та аналізу даних.

У Міністерстві оборони наголошують, що система DELTA постійно оновлюється з урахуванням потреб підрозділів на передовій. Головна мета таких змін полягає у скороченні часу між виявленням цілі та ухваленням рішення щодо її ураження. Це дозволяє оперативніше реагувати на дії противника та підвищувати точність планування бойових дій.

За офіційними даними, протягом останніх трьох місяців швидкість надходження інформації про ворожі об’єкти до користувачів системи зросла на 45 відсотків. Водночас кількість дублікатів автоматично зафіксованих цілей зменшилася на 30 відсотків. Такий баланс вважають важливим для зниження навантаження на військових і підвищення якості аналітики.

Крім того, функціонал DELTA поступово розширюється. Система дає змогу оцінювати ефективність дій окремих підрозділів, виявляти критичні втрати серед особового складу та збирати дані з тактичних радарів. У відомстві зазначають, що робота над удосконаленням платформи триває, аби забезпечити військових необхідними інструментами для виконання завдань у бойових умовах.

Раніше повідомлялося, у навчальних центрах Сухопутних військ розпочали впровадження шестиденної програми підготовки інструкторів бойової системи DELTA – цифрової платформи, яка має забезпечити технологічну перевагу на полі бою.

Нагадаємо, в Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів". Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Міноборони армія дані DELTA Сили оборони бойові дії
У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
28 листопада 2025, 15:25
На Харківщині дрон влучив у авто: 74‑річний чоловік загинув на місці
28 листопада 2025, 14:16
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »