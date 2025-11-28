Фото: Телеграм/Міністр оборони України

Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

У бойовій інформаційній системі DELTA кількість зареєстрованих користувачів уже перевищила 200 тисяч. Такий показник свідчить про активне впровадження цифрових рішень у повсякденну роботу Сил оборони. За його словами, армія дедалі швидше переходить на сучасні інструменти обробки та аналізу даних.

У Міністерстві оборони наголошують, що система DELTA постійно оновлюється з урахуванням потреб підрозділів на передовій. Головна мета таких змін полягає у скороченні часу між виявленням цілі та ухваленням рішення щодо її ураження. Це дозволяє оперативніше реагувати на дії противника та підвищувати точність планування бойових дій.

За офіційними даними, протягом останніх трьох місяців швидкість надходження інформації про ворожі об’єкти до користувачів системи зросла на 45 відсотків. Водночас кількість дублікатів автоматично зафіксованих цілей зменшилася на 30 відсотків. Такий баланс вважають важливим для зниження навантаження на військових і підвищення якості аналітики.

Крім того, функціонал DELTA поступово розширюється. Система дає змогу оцінювати ефективність дій окремих підрозділів, виявляти критичні втрати серед особового складу та збирати дані з тактичних радарів. У відомстві зазначають, що робота над удосконаленням платформи триває, аби забезпечити військових необхідними інструментами для виконання завдань у бойових умовах.

Раніше повідомлялося, у навчальних центрах Сухопутних військ розпочали впровадження шестиденної програми підготовки інструкторів бойової системи DELTA – цифрової платформи, яка має забезпечити технологічну перевагу на полі бою.

