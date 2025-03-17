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В учебных центрах и высших военных заведениях Сухопутных войск внедряется программа подготовки инструкторов, направленная на эффективное использование боевой системы DELTA

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что в условиях войны и постоянной технологической эволюции способность быстро адаптироваться и эффективно использовать современные боевые системы критически важна.

"Но такие системы не будут работать сами собой, для этого нужны люди. Поэтому программа подготовки инструкторов DELTA – это инвестиция в интеллектуальный потенциал наших войск и значительный шаг к технологическому превосходству на поле боя", – заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Программа будет длиться шесть дней, включать семь модулей и состоять из следующих направлений:

Освоение системы DELTA на практике: от базовых функций до расширенных возможностей для применения в реальных боевых сценариях. Методика преподавания: подготовка инструкторов для передачи знаний и навыков будущим пользователям системы DELTA. Углубление знаний и обмен опытом: использование боевого опыта применения DELTA для постоянного усовершенствования программы и тактики.

Как добавили в Минобороны, программа планируется внедрить во всех учебных центрах и высших военных учебных заведениях Сил безопасности и обороны Украины.

Что известно о системе DELTA

Боевая система DELTA — украинская платформа ситуационной осведомленности и управления боевыми действиями, разработанная для обеспечения реального обзора поля боя в режиме реального времени. Она была разработана украинской организацией "Аэроразведка" и начала использоваться армией Украины в 2018 году во время войны на Донбассе.

DELTA позволяет отображать воздушную, наземную и морскую обстановку на цифровой карте, что способствует эффективному планированию операций и обмену информацией между подразделениями и союзниками.

Напомним, в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов". Его цель – развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны.