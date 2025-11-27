Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В уряді озвучили приголомшливу кількість ветеранів в Україні після завершення війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Під час наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій Юлія Свириденко повідомила, що після завершення війни в Україні очікується близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин.

За її словами, Україна – перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення.

"Наша мета – щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", – зазначила Свириденко.

Раніше Свириденко заявляла, що ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи. Роботодавці, які працевлаштують ветеранів щонайменше на рік, отримають 100% компенсації заробітної плати протягом шести місяців, але не більше ніж 1,5 мінімальної зарплати.