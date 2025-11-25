14:55  25 ноября
25 ноября 2025, 14:28

Ветераны Харьковщины могут получить до 20 000 грн на развитие бизнеса

25 ноября 2025, 14:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский ветеранский фонд предоставляет компенсацию до 20 000 гривен на покупку предметов и товаров для развития собственного бизнеса

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Право на компенсацию имеют ветераны и члены их семей, самозанятые:

  • физическими лицами-предпринимателями (1, 2 или 3 группа единого налога);
  • лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

По программе компенсируются только понесенные расходы. Средства на планируемые приобретения не выплачиваются.

Дедлайн подачи заявки не определен, проект будет действовать до завершения военного положения.

Подробности можно узнать на сайте фонда.

Как известно, программу поддерживает ряд региональных администраций, в частности, и Харьковская ОВА.

Напомним, жители Харьковской области с 2026 года получат возможность получать большие государственные микрогранты для основания или развития собственного бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Кроме того, для военных и семей участников боевых действий предусмотрены специальные условия.

