22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
29 октября 2025, 22:32

Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко

29 октября 2025, 22:32
Правительство вводит повышение заработной платы для ветеранов, участвующих в общественно полезных работах

Об этом сообщила премьер-министр Ирина Свириденко, передает RegioNews

Максимальная зарплата за общественно полезные работы вырастет до 16000 гривен;

Ветераны будут получать поддержку специалистов по сопровождению, помогающих с получением статуса безработного, подготовкой документов на гранты, обучение и ваучеры;

Работодатели, которые трудоустроят ветеранов по меньшей мере в год, получат 100% компенсации заработной платы в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.

По словам премьера, такая поддержка должна стимулировать трудоустройство ветеранов, интеграцию их в общество и развитие местных общин. Программа также направлена на поддержку бизнеса, готового трудоустраивать бывших военных.

Специалисты сопровождения ветеранов получат право подавать заявление на статус безработного от имени ветерана по его согласию. Они также будут помогать в оформлении документов для участия в грантовых программах, обучении и получении ваучеров, что упрощает доступ ветеранов к социальной и экономической поддержке.

Как сообщалось, Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке Харьковской ОВО объявляет конкурс для работодателей на получение финансовой помощи для покрытия расходов на оплату труда наемных работников.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
