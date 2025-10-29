Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко

Об этом сообщила премьер-министр Ирина Свириденко, передает RegioNews

Максимальная зарплата за общественно полезные работы вырастет до 16000 гривен;

Ветераны будут получать поддержку специалистов по сопровождению, помогающих с получением статуса безработного, подготовкой документов на гранты, обучение и ваучеры;

Работодатели, которые трудоустроят ветеранов по меньшей мере в год, получат 100% компенсации заработной платы в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.

По словам премьера, такая поддержка должна стимулировать трудоустройство ветеранов, интеграцию их в общество и развитие местных общин. Программа также направлена на поддержку бизнеса, готового трудоустраивать бывших военных.

Специалисты сопровождения ветеранов получат право подавать заявление на статус безработного от имени ветерана по его согласию. Они также будут помогать в оформлении документов для участия в грантовых программах, обучении и получении ваучеров, что упрощает доступ ветеранов к социальной и экономической поддержке.

