09:15  22 ноября
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
08:25  22 ноября
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2025, 10:18

США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине

22 ноября 2025, 10:18
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Дональд Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончании войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, делегация американских военных высокопоставленных чиновников – группа генералов США – планирует совершить визит в Москву в конце следующей недели.

Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем. Он является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Венса.

Ранее в США заявили о возможности принятия мирного соглашения уже в конце ноября, однако отдельные его положения вызывают серьезные споры. По оценкам политиков и экспертов, в "плане Трампа" нет очевидного победителя среди сторон конфликта, а главную роль в процессе играют Соединенные Штаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США РФ Украина война политика мирный план Трампа
Путин подтвердил получение мирного плана США по 28 пунктам для Украины
21 ноября 2025, 19:59
Зеленский обратился к украинцам: страна стоит перед трудным выбором
21 ноября 2025, 17:24
Украина обещает поставить на вооружение новую баллистическую ракету до конца 2025 года
21 ноября 2025, 16:42
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
"Нафтогаз" подписал важное соглашение о поставках газа из США
22 ноября 2025, 12:28
В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности
22 ноября 2025, 11:59
Украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области
22 ноября 2025, 11:22
В США сомневаются в победе Украины в войне с Россией
22 ноября 2025, 10:59
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
22 ноября 2025, 10:47
Что значит "мирный план" от Трампа и Путина и как повлияет политика на поле боя?
22 ноября 2025, 09:47
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
22 ноября 2025, 09:15
Умер известный украинский певец и музыкант
22 ноября 2025, 08:43
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
22 ноября 2025, 08:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »