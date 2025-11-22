США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Дональд Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончании войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, делегация американских военных высокопоставленных чиновников – группа генералов США – планирует совершить визит в Москву в конце следующей недели.

Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем. Он является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Венса.

Ранее в США заявили о возможности принятия мирного соглашения уже в конце ноября, однако отдельные его положения вызывают серьезные споры. По оценкам политиков и экспертов, в "плане Трампа" нет очевидного победителя среди сторон конфликта, а главную роль в процессе играют Соединенные Штаты.