Кабмин сворачивает "Национальный кэшбек": стало известно, когда украинцам перестанут начислять деньги
Украинцам могут прекратить начислять деньги по программе "Национальный кэшбек". При отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся уже после Нового года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1510.
Согласно тексту документа, перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 будет осуществляться в феврале 2026 при наличии бюджетных средств.
Если средств в казне не хватит, то начисление кэшбека прекращается, начиная с 1 января 2026 года, а перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется.
Как сообщалось, украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев. Главная причина – отсутствие средств в бюджете.
