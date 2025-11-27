Через удари по енергооб'єктах у трьох областях ввели аварійні відключення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

За інформацією компанії, вимкнення спричинені наслідками попередніх ракетних та дронових атак по енергооб’єктах у регіонах. Через це енергосистема зазнає додаткових навантажень, і для її стабілізації були вимушено застосовані аварійні обмеження.

В "Укренерго" наголошують, що графіки планових відключень на цей час не діють, оскільки ситуація є позаплановою. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначили у компанії.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.