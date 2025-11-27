Массированные удары по Запорожской области: ранена женщина, повреждены сотни домов
За последние сутки российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов Запорожского района пострадала женщина.
Оккупанты нанесли 9 авиаударов по Новому Полю, Гуляйполю, Орехову, Воздвижовке, Терноватому, Рождественскому и Преображенскому.
Кроме того, 331 беспилотник различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новониколаевку, Червоноднипровку, Новояковловку, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Догорье, Белогорье, Загорье.
Зафиксировано 7 обстрелов РСЗО по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Белогорью. А также 243 удара артиллерией по Червоноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Затишью и Сладкому.
Поступило 223 сообщения о повреждениях жилья, техники и объектов инфраструктуры.
Напомним, с вечера 25 ноября и всю ночь 26 ноября россияне массированно атаковали дронами Запорожья. Повреждены 31 многоэтажка и 20 частных домов. Пока известно о 19 раненых. Восемь человек остаются в больнице.