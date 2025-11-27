08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
08:38  27 ноября
Женщина в Кривом Роге выманила 85 тыс. грн, выдавая себя за полицейскую
08:22  27 ноября
$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 07:24

Массированные удары по Запорожской области: ранена женщина, повреждены сотни домов

27 ноября 2025, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За последние сутки российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов Запорожского района пострадала женщина.

Оккупанты нанесли 9 авиаударов по Новому Полю, Гуляйполю, Орехову, Воздвижовке, Терноватому, Рождественскому и Преображенскому.

Кроме того, 331 беспилотник различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новониколаевку, Червоноднипровку, Новояковловку, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Догорье, Белогорье, Загорье.

Зафиксировано 7 обстрелов РСЗО по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Белогорью. А также 243 удара артиллерией по Червоноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Затишью и Сладкому.

Поступило 223 сообщения о повреждениях жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, с вечера 25 ноября и всю ночь 26 ноября россияне массированно атаковали дронами Запорожья. Повреждены 31 многоэтажка и 20 частных домов. Пока известно о 19 раненых. Восемь человек остаются в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье Запорожская область БПЛА атака повреждения пострадавшая РСЗВ Град
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Контрабанда авто под видом помощи для ВСУ: на Волыни будут судить двух дельцов
27 ноября 2025, 09:23
В Винницкой области двое детей и женщина отравились угарным газом
27 ноября 2025, 09:11
В Полтавской области девушки-подростки выпали из аттракциона, их госпитализировали
27 ноября 2025, 08:57
В Харьковской области из-за атаки БпЛА загорелся дом: есть пострадавшие
27 ноября 2025, 08:56
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 08:49
Силы ПВО обезвредили 92 из 142 беспилотников, которые ночью атаковали Украину
27 ноября 2025, 08:40
Женщина в Кривом Роге выманила 85 тыс. грн, выдавая себя за полицейскую
27 ноября 2025, 08:38
На Полтавщине легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево: двое травмированных
27 ноября 2025, 08:29
$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме
27 ноября 2025, 08:22
На Сумщине в результате обстрелов повреждены дома, есть погибший и раненый
27 ноября 2025, 08:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »