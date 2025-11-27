Массированные удары по Запорожской области: ранена женщина, повреждены сотни домов

Фото: Запорожская ОВА

За последние сутки российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов Запорожского района пострадала женщина.

Оккупанты нанесли 9 авиаударов по Новому Полю, Гуляйполю, Орехову, Воздвижовке, Терноватому, Рождественскому и Преображенскому.

Кроме того, 331 беспилотник различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новониколаевку, Червоноднипровку, Новояковловку, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Догорье, Белогорье, Загорье.

Зафиксировано 7 обстрелов РСЗО по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Белогорью. А также 243 удара артиллерией по Червоноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Затишью и Сладкому.

Поступило 223 сообщения о повреждениях жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, с вечера 25 ноября и всю ночь 26 ноября россияне массированно атаковали дронами Запорожья. Повреждены 31 многоэтажка и 20 частных домов. Пока известно о 19 раненых. Восемь человек остаются в больнице.